Сегодня, 23 ноября, в День памяти жертв голодоморов, студенты Украинской академии лидерства провели в центре города Львова акцию, имитируя голодную смерть. Об этом пишет zaxid.net.

Всего в акции участвовали 10 человек. Они легли на землю, имитируя смерть от голода. У каждого была таблица со следующей надписью "Непорахована 1932-1933".

Также студенты предлагали прохожим попробовать еду времен Голодома - суп из листвы и шишек.

Фото: zaxid.net

В этот день мэрия обязалась выплатить по 1000 гривен 106 львовским жертвам Голодомора. Точное число жертв печальных исторических событий остается неизвестной, поскольку власти в СССР уничтожали документальные источники.

Ранее "Страна" сообщала, что на Софийской площади в Киеве киевляне смогут попробовать пищу времен Голодомора.

Также мы писали, что Зеленский с женой приняли участие в траурных мероприятиях ко Дню памяти жертв Голодомора.