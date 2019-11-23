При проведении 6 ноября плановых работ на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1 в районе с. Передовое Амурской области (Россия) был обнаружен неизвестный ранее малый астероид. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Специалисты АО "Астрономический научный центр" установили, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Его обнаружили как раз в интервале наибольшего сближения с нашей планетой. При этом минимальное расстояние до центра Земли составило 139 тысяч 410 км.

По оценкам ученых, астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался.

8 ноября данные об астероиде подтвердили в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory (штат Иллинойс, США).

Как сообщала "Страна", в октябре в NASA предупредили об астероиде диаметром около километра, который стремительно мчится к Земле.

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