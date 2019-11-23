Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не смогут простить Голодомор 1932-1933 годов, который был устроен советским тоталитарным режимом. Об этом он сказал во время почтения памяти жертв Голодомора в Киеве.

"Согласно различным исследованиям, от Голодомора 32-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы, и нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем забыть, не сможем простить. Преступления, доказывающие, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже врагу", - сказал Зеленский.

По словам президента, трагедии в этот период были настолько большие, что "человечество еще не придумало слов, чтобы описать тот боль, которую пережили украинцы".

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с супругой принял участие в памятных мероприятиях ко Дню памяти жерто Голодомора, которое прошло в Национальном музее голодомора-геноцида в Киеве.

До этого он отдал дань памяти жертвам голодомора, возложив колоски скорби к памятному знаку на Михайловской площади в Киеве.