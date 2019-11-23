В сети появилась новость о романе 67-летнего актера Микки Рурка с молодой пассией родом из России. Об этом пишет Page Six.

Согласно появившейся информации, девушка по имени Ольга приходится звезде из Голливуда "близким другом". На вид ей примерно 23–26 лет. Пару заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка. По словам очевидцев, актер "нежно гладил" девушку по лицу и шее.

Ранее "Страна" сообщала, что звезда Голливуда Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе. Он уточнил, что местом его последнего пристанища должно стать село Загорцы Хмельницкой области, в котором живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука. За годы сотрудничества он стал актеру большим другом и часто рассказывал ему о своих близких.

Также мы писали, что ветеран голливудской сцены Микки Рурк станет бандитом в фильме по мотивам "Брата" Балабанова.