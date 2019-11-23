Адвокат Льва Парнаса заявил, что его клиент готов рассказать Конгрессу США о прошлогодних встречах в Вене главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей Дэвида Нуньеса и бывшего украинского прокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает телеканал CNN.

Парнас, помогавший адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани искать информацию о Джо Байдене, согласился дать показания публично. По словам адвоката Парнаса, его подзащитный собирается рассказать о том, как во время встречи в Вене Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и его сына Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - сказал юрист.

Он также добавил, что Парнас налаживал контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена и других членов Демократической партии.

Ранее "Страна" приводила признание Парнаса в том, что он привозил в Киев ультиматум Трампа для команды Зе.

Мы также сообщали, что летом Парнас вместе с другим гражданином США Игорем Фруманом подали в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на 200 млн гривен.