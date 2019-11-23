Погода в Украине 24 ноября будет холодной и ветреной. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Так, завтра в Украине ожидаются ночные заморозки в пределах -4...-12. Днем также будет прохладно: от -3 до +4. Лишь в западных областях и Крыму ожидается +6...+9.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Дождей завтра ожидать не стоит. Вместо этого в западных, южных и юго-восточных областях будет сильный ветер.

В Киеве, согласно прогнозу Натальи Диденко, завтра ожидается температура в пределах нуля градусов днем и -4....-7 ночью. Осадков не будет.

Ближайшее потепление, хоть и небольшое, стоит ожидать с 28 ноября.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее синоптик рассказала, когда ожидать потепления.

Напомним, что синоптики предупредили, когда в Украину придут дожди со снегом.