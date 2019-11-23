Сегодня, 23 ноября, в городе Буче Киевской области полицейские ввели план "Перехват" из-за детских игр. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции в Киевской области.

Согласно сообщению, на одной из улиц города взрослые услышали детские крики о помощи и сообщили в правоохранительные органы о похищении ребенка.

"На указанный адрес уже через несколько минут прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, личный состав Ирпенского отдела полиции поднят по тревоге, на поиски и задержание преступников введен план "Перехват". На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что это были просто детские шалости. Трое мальчишек спрятались от полицейских, прибывших на место происшествия, потому что боялись ответственности", - говорится в сообщении.

Дети рассказали прибывшим правоохранителям, что они играли на улице в "полицейского и злоумышленников". Один из мальчиков по правилам игры должен был просить о помощи.

Сотрудники Нацполиции провели с ребятами беседу - последние пообещали больше так не делать.

Видео: YouTube/Полиция Киевщины

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