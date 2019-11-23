Актриса юмористического "Дизель-шоу" Виктория Булитко прокомментировала слухи о романе со своим партнером по проекту "Танцы со звездами". Тему личных отношений финалистка программы затронула в интервью The Lime.

По словам Булитко, авторы шоу наверняка играют на личных темах, поскольку зрителю интересны не только события на паркете, но и закулисье проекта.

"Нам в начале сезона пытались приписать роман: рассказывали, что в Грузию мы не просто так летали. Но это быстро забылось, потому что неправда. У нас только рабочие, танцевальные отношения. Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться", - объяснила актриса.

Она также рассказала, бывают ли у нее с партнером конфликты.

"У нас ни разу не было конфликтов. Бывало, я смотрела на другие пары и думала: "Слава Богу, что Дима такой хороший и никогда на меня не кричит". Он требовательный и строгий тренер. Но он никогда меня не обижал", - призналась Булитко.

Ранее "Страна" писала, что еще одна участница "Танцев", выбывшая из проекта телеведущая Людмила Барбир ощутимо похудела после всех тренировок и репетиций.

Также мы сообщали, что в одном из выпусков шоу Булитко и Дикусар станцевали под живое пение первого состава группы "ВИА Гра".