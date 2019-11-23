В расследовании испанского суда о вмешательстве спецслужб России в организацию референдума о независимости Каталонии фигурируют граждане Украины и России. Их арестовали в прошлом году в провинции Жирона. Об это сообщает El Mundo.

Так, мужчин задержали во время поездки на трассе АР-7 в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси "Мерседесе". При осмотре авто была обнаружена граната М-75 "в идеальном состоянии".

Оба задержанных связаны с офицером ГРУ Денисом Сергеевым, в отношении которого также ведется расследование. Именно он приезжал в Испанию накануне проведения референдума под другим именем (Сергей Федотов).

Всех троих связывают с российской военной разведкой, которая начала компьютерные атаки в преддверии референдума.

Напомним, Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Facebook Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы.