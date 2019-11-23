В Винницкой области полицейский убил мужчину за отказ быть понятым. Он ударил потерпевшего кулаком в лицо, в результате чего пострадавший, упал, ударился головой, а затем скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Виновника будут судить за превышение полномочий.



Расследование показало, что старший оперуполномоченный при изъятии боеприпасов предложил, чтобы гражданин стал понятым. Получив отказ, полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Его срочно госпитализировали. Не приходя в сознание, он умер в больнице.

По факту происшествия было открыто дело по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям). В случае доказательства вины полицейскому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на срок до 3 лет.

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