Президент Украины Владимир Зеленский с супругой принял участие в памятных мероприятиях ко Дню памяти жерто Голодомора, которое прошло в Национальном музее голодомора-геноцида в Киеве. Офис главы государства транслировал событие.

"Церемония чествования президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожой Еленой Зеленской памяти жертв голодоморов в Украине", - подписано видео в соцсети.

На территорию мемориального комплекса пришло не очень много людей. Кроме обычных горожан, в мероприятиях приняли участие многочисленные журналисты, представители духовенства и власти. В частности, спикер парламента Дмитрий Разумков.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

В 16:00 в Украине была объявлена минута молчания. Каждый украинец мог присоединиться и оставить на окне зажженную свечу в память о погибших во время трех голодоморов: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 годах.

Утром Зеленский с женой уже отдали дань памяти жертвам голодомора, возложив колоски скорби к памятному знаку на Михайловской площади в Киеве.

Ранее "Страна" писала, что в столице из-за мероприятий ко дню памяти жертв голодоморов изменили маршрут транспорта.