Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что новая встреча, посвященная теме транзита газа через Украину, состоится на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

В кулуарах всероссийского съезда "Единой России" министр сказал, что в очередной технической встрече примут участие "Газпром", "Нафтогаз" и газотранспортный оператор Украины. На ней будет обсуждаться проблема продления контракта на транзит газа.

"На следующей неделе будут очередные технические консультации. Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - отметил Новак.

Ранее "Страна" писала, что российский "Газпром" в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума: 294 млн кубометров.

Также мы цитировали слова министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, назвавшего неприемлемым поступившее от "Газпрома" 18 ноября предложение о новом контракте на транзит газа.