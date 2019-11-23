В России заявили, что в ходе процедурных слушаний в Международном суде в Гааге, которые рассматривает захват украинских кораблей в Азовском море, не удалось решить ни одно из существующих разногласий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их словам, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процедурных документов.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них. В итоге арбитражу предстоит самому определиться по "зависшим" вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа -- "юрисдикционный" (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и "субстантивный" (разбирательство дела по существу), на чем твердо и последовательно настаивает российская сторона", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты России уточнили, что арбитражу предстоит самостоятельно определить график представления документов и степень открытости заседаний.

"Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с "керченским инцидентом" вступит в практическую фазу", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были возвращены Россией, будут продолжать работать в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Как сообщала "Страна", российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь