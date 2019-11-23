Сегодня, 23 ноября, на севере Сирии в Телль-Абъяде произошел теракт, в овремя которого сдетонировал автомобиль. В результате погибли не менее 10 человек. Об этом сообщают в Свободной сирийской армии.

"Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии", – говорится в сообщении. Число жертв взрыва может возрасти.

Город Телль-Абъяд на данный момент находится под контролем Турции. В Минобороны Турции заявляют, что теракт осуществили боевики сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК).

Фото: korrespondent.net

Видео: YouTube/Агентство Анадолу

Ранее "Страна" сообщала, что 2 ноября на сирийско-турецкой границе прогремел взрыв. Погибли минимум 13 человек.

Также мы писали, что 16 ноября в Сирии начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух и унес жизни 18 человек.