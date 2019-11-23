Полиция задержала 6 человек за противоправные действия во время Транс-марша на Михайловской площади. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Позже в полиции уточнили, что после выяснения всех обстоятельств и собранных объяснений, правоохранители отпустили задержанных.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, на Михайловской площади в Киеве прошел Транс-Марш, приуроченный к Международному дню памяти трансгендерных людей, которые погибли из-за трансфобии.

Также мы рассказывали, что в в шоу "Голос страны" (канал "1+1") впервые выступила певица-трансгендер Зианджа, ранее известная как Борис Апрель.