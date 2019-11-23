Миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину. Он длился с 14 по 22 ноября. Однако, Украине не удалось подписать договоренность о новой программе (Staff Level Agreement) во время визита миссии. В МВФ отметили, что в подготовке соглашения есть прогресс и потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые моли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии продолжатся в последующие недели", - говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии, распространенном в субботу.

Напомним, что ранее премьер Гончарук заявлял, что чиновники достаточно близко подошли к достижению договоренности с МВФ на рабочем уровне.

Также мы рассказывали о том, что журналист Лещенко, ссылаясь на свои источники рассказал, что МВФ требует принять закон, запрещающий передавать "Приватбанк" Коломойскому. Без него они не выдадут Украине кредит.