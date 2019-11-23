Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил, что управление морской полиции Малайзии задержало судно New Orion, в экипаже которого состоят 22 украинца. Но задержаны не люди, судно. Об этом сообщает "Украинская правда".

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - сказал Кирилич.

New Orion задержали 21 ноября в территориальных водах Малайзии у восточного побережья штата Джохор. На борту судна находится 23 члена экипажа, из них 22 - граждане Украины.

Консул установил контакт с экипажем и обсудил с ним алгоритм дальнейших действий.

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