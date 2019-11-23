Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда, вынесенное по делу об отношении бывших бойцов батальона МВД "Торнадо", осужденных за похищение и пытки людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября апелляционные жалобы... оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Уточним, что Оболонский районный суд вынес решение по делу "торнадовцев" 7 апреля 2017 года в отношении экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения: Максима Глебова, Бориса Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Ильи Холода и Анатолия Пламадялы.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура потребовала пожизненного срока для бывшего торнадовца Пугачева.

Также мы писали о том, что экс-торнадовец, убивший полицейских в Днепре, показал на суде свои "боевые раны".