Сегодня, 23 ноября, в Запорожской области спасатели эвакуировали еще пятерых человек с острова Бирючего в Азовском море, который был отрезан от суши из-за шторма. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Кроме операции по эвакуации сотрудники Якимовского РЭС "Запорожоблэнерго" восстановили на острове электроснабжение.

Новых сообщений о срочной помощи в службу больше не поступало. На побережье все еще держится шторм, скорость ветра составляет 15-18 м/с. Органы местной власти и представители ГСЧС мониторят ситуацию. Личный состав и инженерная техника находятся на месте случившегося.

Напомним, что из-за шторма в Азовском море с острова Бирючего эвакуировали 11 человек. Они оказались отрезанными от суши. Пострадавших доставили в Кирилловку, а затем отвезли на автовокзал. По данным спасателей, с 20 по 22 ноября, в течение которых на Азовском побережье бушевала непогода, сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 15-20 дм привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в пгт Кирилловка Акимовского района.

Также "Страна" писала, что в Кирилловке под Запорожьем после шторма затоплено 40 баз отдыха, уровень воды достиг 1 м, и приводила видео стихийного бедствия.