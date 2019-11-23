Одесский апелляционный суд решил отменить арест имущества совладельца одесского отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли девять человек. Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

По мнению суда, прокурор не привел оснований для ареста имущества совладельца гостиницы Сергея Дурача, которого разыскивает полиция.



Напомним, что в сентября прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар", пожар в котором унес жизни девяти человек. Он скрывается от следствия. Другому владельцу "Токио Стар" Вадиму Черному было сообщено о подозрении по аналогичной статье 18 августа. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, в результате которого девять человек, в том числе ребенок, погибли и еще десять получили телесные повреждения различной степени тяжести. По предварительным выводам, причиной смерти стало отравление угарным газом. Тела погибших были обнаружены вблизи прачечной.