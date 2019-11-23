Российские врачи больше всего допускают ошибки в понедельник. С таким заявлением выступила глава Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Министерстве здравоохранения, передает Baza.io.

В основу его слов легли данные о 143 уголовных делах, которые связаны с ненадлежащим оказанием медицинских услуг в период с 2016 по 2017 годы. Большая часть из этих дел (78 процентов) была квалифицирована по статье о причинении смерти по неосторожности.

Из них 30% случаев происходили в понедельник. Кроме того, большинство таких инцидентов происходило в конце весны или летом.

Жертвами врачей, чаще всего, становились посетители городских медучреждений. На сельские территории пришлось около 27% случаев. При этом в абсолютном большинстве случаев ошибки допускали медики, работающие в бюджетных медучреждениях.

Как сообщала "Страна", на въезде в Дубно Ровенской области частично перекрыта трасса Киев-Чоп из-за акции протеста медиков из-за невыплаты заработной платы.

Напомним, на юге Казахстана задержан главный врач городской клинической больницы №1 города Шымкент - Абылай Донбай. Его подозревают в проведении незаконной трансплантации органов.