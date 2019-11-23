Вчера, 22 ноября, в селе Ивановка (Черниговская обл.) водитель микроавтобуса марки Volkswagen сбил насмерть ученицу девятого класса и скрылся, однако вскоре преступника задержали. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Водитель микроавтобуса ехал со сторону Чернигова в сторону Киева. Девочка 2005 года рождения пересекала проезжую часть по неосвещенному участку вне пешеходного перехода. Из-за травм, несовместимых с жизнью, школьника погибла. Виновник ДТП скрылся.

Представители полиции на месте преступления нашли следы шин, обломки переднего бампера машины и осколки лобового стекла. С помощью камер видеонаблюдения "Сеть безопасности" правоохранители быстро узнали об инциденте и отправилась на перехват. Виновника удалось задержать. Имена преступника и жертвы не были названы.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении ПДД (ст.286 УК Украины). На данный момент решается вопрос о помещении водителя в изолятор временного содержания.

Фото: cn.npu.gov.ua

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