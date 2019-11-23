Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымскотатарская община планирует построить в Киеве крупнейшую мечеть Украины на пять тысяч человек. Об этом он сказал в эфире телеканала ART.

Проект мечети крымскотатарская община разрабатывала вместе с Турцией. Первоначально проект мечети был рассчитан на 10 тысяч человек, но турецкие представители настаивали на том, что в Киеве нет такого большого сообщества. "Мы отвечали: "Но этом мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман". В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет крупнейшей мечетью в Украине", - рассказал депутат.

Также он сообщил, что деньги на строительство выдаст олигарх Ринат Ахметов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Печерском районе Киева вскоре может появиться новая мечеть.

Также мы рассказывали, что в Буркина-Фасо при атаке на мечеть погибли 16 человек.