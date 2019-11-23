Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как в 1992 году купил себе самый дорогой компьютер с игрой Doom, а потом сломал его из-за уверенности в том, что становиться "игроманом". Об этом сообщает РБК.

"Я много лет занимался бизнесом, активно до начала нулевых. И году в 1992-м купил себе самый дорогой компьютер, который только был, большой красивый. Закали на него Doom, это самая модная игра тогда была. Я пришел вечером с работы, сел в него играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только, когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе 6 утра, а я уже вышел на финальный уровень этого Doom, я закончил", - сказал он.

После этого, утверждает Мединский, был второй и третий день, после чего были сделаны выводы.

"Потом я понял, что становлюсь игроманом, я стер Doom. И нечаянно стер все программное обеспечение", - подчеркнул он.

Также министр РФ рассказал, что восстановлением его ПО на компьютере "мучительно" занимался системный администратор с его работы.

Напомним, во Львовской области, парень, страдавший игровой зависимостью, повесился прямо в день своего рождения.

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