Менеджер чемпиона UFC легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что бой его подопечного против бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера планируется в январе 2020 года. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

"Изначально планировал так, но большой папаша спорта Дэйна Уайт убедил Флойда ненадолго это скрыть. Трое из нас знают, что на самом деле произошло. Но, честно говоря, я рад видеть Уайта вместе с Мэйвезером", - сказал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ali (@aliabdelaziz000) 22 Лис 2019 р. о 11:54 PST

Видео: instagram.com/aliabdelaziz000

В то же время Азиз назвал Мейвезера "величайшим боксером эпохи", но уверен, что ""Хабиб надерет задницу" ему в любой день недели.

Напомним, отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что его сын будет готовится к бою против экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера в лагере отца чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко.

Ранее "Страна" сообщала, что отец Хабиба резко отреагировал на визит Конора Макгрегора в Киев.