Уровень загрязнения воды продуктами нефти в акватории Черного моря близ Одессы из-за аварии танкера Delfi превышает допустимые концентрации в 157 раз. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на личной странице в Facebook.

Согласно сообщению, ситуация не является критической, однако в море купаться однозначно не следует. Сейчас на месте работает бригада инспекторов, мониторящая уровень загрязнений. По причине шторма в ближайшее время не представляется возможным прекратить утечку нефтепродуктов из судна.

Вдоль берега растянуты сорбирующие боны. Сразу после того, как шторм прекратится, их установят вокруг аварийного буксира, чтобы препятствовать распространению вредных материалов в воде. Получив доступ к танкеру, специалисты установят более точные показатели загрязнения.

Дополнительно Фирсов обнародовал регистрационные данные танкера:

"Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность – 1565 тонн. Известно, что владелец судна – Фактор групп лимитед зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы".

Скриншот: Facebook/Егор Фирсов

Фото: Facebook/Егор Фирсов

Напомним, что крушение танкера "Делфи" у одесских берегов попало на видео. На записи видно, как судно лежит на мели на боку, а вокруг него проводятся спасательные работы.

Также "Страна" писала, что танкер "Делфи", к которому пока не могут приблизиться экологи, мог перевозить нефть нелегально.