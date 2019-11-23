На Михайловской площади в Киеве прошел Транс-Марш, приуроченный к Международному дню памяти трансгендерных людей, которые погибли из-за трансфобии. Об этом сообщает "Громадське".

"Акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей, который был 20 ноября. В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии" - цитирует издание организаторов марша.

По словам организаторов, только за прошлый год из-за трансфобии погиб 331 человек в разных странах мира.

Украины в этом списке нет, но, по мнению организаторов, это может быть связано не с тем, что таких случаев не было, а с тем, что трансгендерное сообщество достаточно закрытое, поэтому, возможно, просто нет данных о таких случаях.

Фото: Громадське

Также организаторы отметили, что хотят услышать позицию новой власти относительно трансгендерных людей и выдвинуть требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция. Противники марша памяти трансгендерных людей, некоторые из которой стояли под флагами националистической организации "Традиция и порядок", пытались прорвать кордон полиции и нацгвардейцев, которые по кругу оцепили территорию проведения митинга.

Радикалы стали выкрикивать непристойные лозунги о полиции и кидать в стражей порядка сырые яйца. В этот момент нацгвардейцы сделали уже второй кордон - вокруг протестующих. После того, как протестующие попытались вырваться из кордона, бросаясь на полицейских, полиция попыталась задержать нескольких правонарушителей, большинство из них убежали, одного из протестующих задержали.

Одной из причин агрессии протестующих стало то, что в этот день чтут память жертв Голодомора, а место проведения акции расположилось очень близко к собору. Противники "Транс-марша" посчитали акцию в этот день оскорбительной.

Наряду с Транс-маршем люди вышли на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции. Одного мужчину правоохранители задержали.

Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября. В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года.

Фото: Информатор

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