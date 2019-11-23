Глава ПЦУ Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество за григорианским календарем 25 декабря, если они этого хотят. Об этом он рассказал в интервью на телеканале Zik.

По его словам, сейчас трудно представить, сколько времени нужно, чтобы изменить празднование этого праздника с привычного дня украинцев дня на 7 января.

"Большинство поместных православных церквей праздную Рождество за новым, григорианским календарем. И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом", - сказал он.

В то же время Епифаний уточнил, что если украинцы хотят праздновать Рождество 25 декабря, то можно говорить об изменениях в церкви.

"Если церковь увидит, что большинство православных крестьян в Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - подчеркнул он.

Кроме того, Епифаний призвал украинцев молиться за воинов, которые защищают Украину на Донбассе, а также за жителей оккупированных территорий.

Напомним, на Новый год и Рождество "Укрзализныця" пустит 35 дополнительных поездов.

Как сообщала "Страна", в Украинской православной церкви назвали "ножом в спину" признание ПЦУ Элладской церковью. Там расценивают признание ПЦУ противоречащим священным канонам и традиции церкви, называют его большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству.