Попавшая в секс-скандал с получением должности через постель Александра Клитина прокомментировала свою отставку и сказала, что грязь на нее льется из-за активной позиции политика и продвижения реформ. Чиновница написала пост об этом в Facebook.

"Мне совершенно ясно, что вся эта грязь льется на меня из-за моей публичной политики и активного продвижение реформ. Я искренне надеялась на поддержку министра (инфраструктуры - Ред.) в такой сложной для меня ситуации, даже с человеческой точки зрения. Хочу заметить, на моем брифинге я не сказала ничего негативного и всегда выражала министру поддержку и словом и работой" - написала Клитина.

Также чиновница добавила, что ей обидно что все эти конфликты могут привести к негативным последствиям в плане утверждения и реализации реформ в транспортной сфере.

Скриншот: Facebook/Aleksandra Klitina

Напомним, что на тайной встрече депутатов от Слуги народа и полицейских в Кривом Роге, где Юзик из "Квартала" учил депутатов "решать вопросы", прозвучала информация о том, что одна из заместителей министра (не уточняется, какого) была назначена "через постель". Позже нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину в связи с этим.

Сама Клитина говорила, что это ничем не подтвержденные грязные слухи. Позже в интернете появились скрины переписки пранкера Джокера с якобы Клитиной, который "развел" замминистра на пост о любви и на рассказ о коррупционных схемах.

После этого министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что доверие к его заместителю Александре Клитиной снизилось из-за секс-скандала с пранкером Джокером.

Вчера, 22 ноября, Клитина дала пресс-конференцию. Сказала, что ни через какую постель она должность не получала. Много раз повторила заученную фразу о том, что вопросы о переписке с Джокером - "это манипуляция". Однако в итоге все-таки сказала, что с кем-то переписывалась, но писала другое. А после завершения беседы переписка исчезла с ее телефона. По мнению чиновницы, это была хакерская атака.

Пока она давала брифинг, появилось обращение министра Криклия, где он сказал, что будет настаивать на увольнении Клитиной.