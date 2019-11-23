В Министерстве цифровой информации планируют внедрение паспортов в электронном формате уже в 2020 году. О еще одной электронной инновации в Украине министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью на "Радио Свобода".

По словам министра, через год украинцы смогут передвигаться по стране без паспорта, имея его цифровой вариант в приложении "Действие".

"В приложении мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная от прав, техпаспорта, и еще такой спойлер дам - паспорта гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, что через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - сказал Федоров.

Также он добавил, что в начале 2020 года будет запущен электронный паспорт с возможностью получения услуг для него.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине заработала система "Трембита", через которую Минюст будет отправлять в Пенсионный фонд данные об умерших.

Также мы писали, что в Украине разрешили фотографироваться на документы в головном уборе, но в наушниках и кастрюлях нельзя.