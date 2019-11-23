Составители Оксфордского словаря заявили, что словом 2019 года является фраза "чрезвычайная климатическая ситуация" (climate emergency). Об этом говорится на сайте организации.

Так, "чрезвычайная климатическая ситуация" (читается на англ. "эмёрдженси клаймат") определяется ними как "ситуация, в которой требуются неотложные действия для уменьшения или прекращения изменений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде в результате этого".

На протяжении года, утверждают исследователи, использование фразы возросло более чем в 100 раз.

Кроме него, в список также попали словосочетания "климатическая акция", "климатический кризис", "отрицание климата", "эко-тревожность", "экоцид", "вымирание", "глобальное потепление" и другие.

Уточним, что именно фраза "Чрезвычайная климатическая ситуация" присутствовала в выступлении шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН, видео с которого стало "вирусным" и распространилось по сети.

Напомним, в 2018 году, по версии Оксфордского словаря, наиболее употребляемым словом стало название одной из песен Бритни Спирс - Toxic.

В том же году проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий назвал "шпиль" словом 2018 года.