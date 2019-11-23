Во Львове возобновили работу аэропорта после ЧП с самолетом МАУ
Сегодня, 23 ноября, в 11:20 аэропорт "Львов" возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.
Напомним, что сегодня, примерно в 7 часов утра, во время разворота за пределы ВПП выехал самолет авиакомпании МАУ, следуя рейсу PS034 до Киева. Пассажиров и багаж удалось быстро эвакуировать. Пострадавших нет, воздушное судно не повредилось. Самолет транспортировали с летного поля.
Причиной происшествия в аэропорту назвали сложные метеоусловия (переохлажденный дождь).
Скриншот: Facebook/Международный аэропорт "Львов"
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