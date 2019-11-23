Сегодня, 23 ноября, в 11:20 аэропорт "Львов" возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

Напомним, что сегодня, примерно в 7 часов утра, во время разворота за пределы ВПП выехал самолет авиакомпании МАУ, следуя рейсу PS034 до Киева. Пассажиров и багаж удалось быстро эвакуировать. Пострадавших нет, воздушное судно не повредилось. Самолет транспортировали с летного поля.

Причиной происшествия в аэропорту назвали сложные метеоусловия (переохлажденный дождь).

Скриншот: Facebook/Международный аэропорт "Львов"

Ранее "Страна" сообщала, что из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек. Они оказались отрезанными от суши.

Также мы писали, что Зеленский не прилетел вовремя в Очаков из-за поломки борта №1. Это произошло впервые за 20 лет.