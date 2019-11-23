Правительство Гончарука сейчас активно проводит конкурсы на руководящие должности в государственных структурах Украины. Из-за того, что требования к претендентам слишком расплывчаты, некоторые могут подаваться на конкурс сразу в нескольких областях, как крымчанин Февзи Амзаев, который участвовал сразу в пяти конкурсах.

Кандидатам на государственные должности по конкурсам правительства достаточно иметь высшее образование, знать государственный язык, иностранный язык и иметь опыт или на госслужбе или в управлении не менее трех лет. Февзи Амзаев участвовал сразу в 5 конкурсах на глав разных органов власти - от службы этнополитики до Госкино. И во всех случаях набрал высокие показатели, хоть никуда и не прошел.

Полный материал "Страны" о том, как назначает Гончарук и какие кандидаты попадают на должности, можно прочитать тут.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что главным архивариусом Украины по итогам таких конкурсов стал любитель эротических стихов Анатолий Хромов.

Также мы писали, что Кабмин не смог выбрать шефа Госагентства по управлению Чернобыльской зоной, проигравшая претендентка обвинила власти в сексизме.