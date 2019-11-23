В воскресенье, 24 ноября, в Киеве могут ограничить работу трех станций метро из-за футбольного матча на СК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Таким образом, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения вводятся временно в качестве меры безопасности и во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее "Страна" сообщала, что в метро Киева в час-пик приостановили движение по синей линии из-за падения на рельсы человека. Также напомним, что Киевский городской совет решил купить 50 новых вагонов для метро столицы.