На восточном прибрежные Джохора, что в Малайзии полицейские задержали судно с 23 членами экипажа. Они являются гражданами Украины и России. Об этом сообщает "The Star".

"Всех 23 членов экипажа задержали, поскольку они не смогли показать администрации порта разрешение на вход. Все задержанные - русские и украинцы в возрасте от 21 до 68 лет" - заявили в управлении морской полиции Малайзии.



Двоих членов экипажа передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела. Дело расследуют по статье о незаконной якорной стоянке. Мужчинам грозит штраф в более 100 тысяч малайзийских ринггит (почти 578 тысяч гривен) или лишение свободы на 2 года.

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