О том, что украинскую оборонку ставят под прямой контроль со стороны США, "Страна" уже рассказывала.

Этим активно занимается новый гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус. Недавно он организовал экскурсию по нашим оборонным заводам для экспертов из Пентагона.

А позавчера стало известно, что заместителем гендиректора концерна назначен известный активист Майдана и экс-нардеп Мустафа Найем.

Найем относился к так называемой группе "еврооптимистов", которая осталась не у дел после победы Зеленского на парламентских выборах.

Правда, в последнее время они снова пришлись ко двору. Так, экс-депутат Светлана Залищук стала советником премьера Алексея Гончарука по внешнеполитическим вопросам. Хорошее место нашел себе и ее соратник Найем.

Мустафа – из той же когорты, что и его новый шеф Абромавичус. Он связан с грантовыми организациями, желанный гость в посольстве США и сам недавно пошутил, что входит в "масонскую ложу соросят", разместив фото с Лещенко и Залищук.

"Страна" разбиралась, что происходит в "Укроборонпроме", который накачивают проамериканскими кадрами.

Укроборонпром и новая власть

В конце лета гендиректором концерна стал бывший министр экономики Айварас Абромавичус. Он сменил на посту Павла Букина – назначенца Порошенко и фигуранта "Свинарчукгейта". А до этого Айварас был главой Набсовета.

В назначении Абромавичуса есть два интересных момента. Во-первых, он прошел на эту должность без всякого конкурса. Во-вторых, он гражданин Литвы.

Первый факт новый гендиректор объяснил тем, что нужно было поскорее брать власть - поскольку в концерне началась нездоровая конкуренция между руководителями подразделений, и ситуация грозила выйти из-под контроля. Но до конца года, заверил Абромавичус, конкурс обязательно объявят. Пока о нем ничего не слышно.

Второй факт Абромавичус особо никогда и не скрывал, подтвердив его еще в 2015 году, когда был министром. Но с тех пор он так и не отказался от литовского паспорта. О чем рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который опубликовал официальный ответ литовских дипломатов с признанием, что Абромавичус – их гражданин.

"Это означает, что он не имеет права работать в правительственных и оборонных структурах. Более того, не может иметь доступа к государственной тайне. И должен быть уволен в соблюдение законов Украины", - написал в соцсети Дубинский.

Видимо, поэтому глава "Укроборонпрома" по-прежнему еще в октябре не имел доступа к гостайне и не прошел спецпроверку СБУ. Тем не менее, он активно начал руководить, назначая заместителей и подыскивая новых директоров на заводы концерна – а также увольняя старых руководителей (например, был снят директор Киевского бронетанкового завода).

Одной из главных своих задач новый директор назвал аудит "Укроборонпрома". О нем Абромавичус доложил советнику американского президента по вопросам военно-промышленного комплекса Дональду Винтеру.

После этого стало известно, что проверку компании будет проводить украинский филиал британской компании Baker Tilly за 29 миллионов гривен. Одновременно Абромавичус решил поставить себе годовую зарплату в 18 миллионов.

Всё это крайне сомнительные траты в холдинге, где недофинансировано множество важных направлений – от НИОКР до зарплатных долгов на уровне полутора миллиардов гривен. Есть вопрос и к необходимости международного аудита на режимном концерне, который весь – сплошная государственная тайна. Причем свои секреты мы покажем еще и за собственный счет.

Но, видимо, эта прозрачность украинской оборонки для западных партнеров и станет главной реформой Абромавичуса. Что показал и недавний десант американских военных экспертов на предприятия "Укроборонпрома".

Аудиторы из Пентагона

С 11 по 21 ноября представители одного из подразделений Пентагона – Института оборонного анализа США – провели ряд встреч на предприятиях "Укроборонпрома". Им показали всю внутреннюю кухню нашей оборонки.

Распоряжение о полном содействии "десанту" подписал лично Абромавичус.

В составе делегации оказались такие крупные специалисты как руководитель проектов по Украине Мартин Неил, член группы по вопросам индустрии Ральф Блэкберн и научный сотрудник Института оборонного анализа США Террел Сджостром.

Как рассказал "Стране" один из бывших работников "Укроборонпрома", делегация в таком составе приезжает в Украину не впервые. Также экс-руководитель концерна Букин ездил с презентацией докладом по перспективам украинского ВПК в США.

"От того какой доклад напишет Мартин Неил обычно много зависит для ответственных лиц в "Укроборонпроме", -- сказал источник

Заявленная цель экскурсии по украинской оборонке – получение консультативной помощи от американцев. При этом им нужно было показать все оборудование и кадровый состав.

Всего за девять дней американские военные объездили практически все ключевые оборонные предприятия страны. Полную программу их визита публиковала "Страна".

Эксперты, опрошенные "Страной", рассказали, что целью этого аудита была по сути постановка украинской оборонки под контроль США. Которые теперь будут решать, что делать с разными предприятиями "Укроборонпрома" - что закрыть, а что пустить по программе "мягкой эвтаназии".

Поводом для такого масштабного десанта могла стать ситуация с заводом "Мотор Сич", который чуть было не уплыл в собственность Китая – что для США вопрос геополитического характера.

Те же и Найем

Одновременно с первым днем работы американцев на оборонных предприятиях Украины, в должность вступил и Мустафа Найем.

"Начиная с августа этого года я помогаю новому руководству Концерна, а с 11 ноября официально стал членом команды", - написал Найем в Facebook вчера, 22 ноября.

Он рассказал, что будет делать в концерне.

"Я не буду заниматься производством и продажей оружия. В Концерне для этого достаточно профессионалов, а я вполне адекватный, чтобы понимать свою роль и задачи.

Так же в круг моих обязанностей не входит исключительно борьба с коррупцией. Да, я хочу, чтобы это стало следствием моей работы, но в целом это задача департамента безопасности, уполномоченного по антикоррупционной деятельности и правоохранительных органов.

Моя основная задача – помогать компаниям-участникам Концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками. По большей части это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного Концерна.

С понедельника буду вам рассказывать о #ХроникахУкроборонпрома – что у нас происходит, куда мы идем, какой видим компанию в будущем, а ещё благодарить тех, кто нам помогает и делать известными тех, кто сопротивляется и мешает.

И да, это правда, что мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда - невзирая на красивое воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дыряв", - написал замдиректора в соцсети.

Несмотря на то, что работает Найем в новой должности уже десять дней, его до сих пор нет в списке заместителей генерального директора. Что неслучайно. Судя по объяснениям Найема, он действительно будет стоять от них особняком и займется в основном пиар-составляющей "преобразований в Укроборонпроме".

Также, по всей видимости, Найем будет либо неформальным представителем в концерне антикоррупционных групп, финансируемых на западные гранты – а также главным коммуникатором с ними от лица "Укроборонпрома".

Пока непонятно, какая из этих ролей будет основной. Но очевидно, что новый зам Абромавичуса подчеркивает тенденцию, о которой говорилось выше - усиление контроля западных структур над украинской оборонкой.