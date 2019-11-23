Сегодня, 23 ноября, в городе Переяславе (Киевская область) трое мужчин похитили и жестоко пытали мужчину паяльником. Об этом пишет "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.

Как говорится в сообщении, мужчина 1981 года рождения пребывал в гараже, когда туда вошли трое человек в балаклавах и камуфляже. В глаза пострадавшему они распылили вещество из газового баллончика, а затем силой затолкали жертву в багажник своего авто.

Затем нападавшие вывезли потерпевшего за городскую черту, в поле, где избивали его и обжигали паяльной лампой. После пыток мужчину оставили умирать там же.

Пострадавшего удалось найти и госпитализировать. Жертва получила переломом челюсти, многочисленные ушибы и ожоги ног.

По информации полиции, одним из подозреваемых является местный житель 1976 года рождения, который был задержан для допроса. Личности остальных нападавших и мотивы преступления в рамках досудебного следствия пока устанавливаются.

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