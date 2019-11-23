В Виннице полицейскому грозит 10 лет лишения свободы за избиение мужчины, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые повлекли смерть человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейский предложил мужчине быть понятым при извлечении боеприпасов, а когда получил отказ – ударил его кулаком в лицо. Из-за этого пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

В результате, он скончался в больнице, не приходя в сознание. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Гайсине Винницкой области задержан сотрудник прокуратуры, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также "Страна" писала, что в Киеве пьяная компания из нескольких парней и одной девушки избила охранника продовольственного магазина на ул. Ярославской. При этом мужчину избивали до тех пор, пока он не потерял сознание