В Днепре пятеро неизвестных в балаклавах избили двух активистов от общественной организации "Сообщество активной молодежи – САМ". Об это сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик в Facebook.

Фото: facebook.com/tetiana.pechonchyk

"Пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение и избили Владислава Мельничука и Верослава Цюпяка. Есть травмы черепа и носа. Ребята в больнице, проходят обследования. Сняли побои и написали заявление в полицию", - сказала она.

Фото: facebook.com/tetiana.pechonchyk

В полиции утверждают, что по данному факту уже открыто уголовное производство.

Фото: facebook.com/tetiana.pechonchyk

"Следователи квалифицировали нападение на мужчину как хулиганство и открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По словам 23-летнего заявителя, неизвестные мужчины напали на него в помещении по улице Владимира Мономаха в г.Днепр. в дальнейшем он обратился в больницу. По предварительным диагнозам врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения", - утверждает отдел коммуникации ГУ НП Днепропетровской области.

Фото: facebook.com/tetiana.pechonchyk

Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами.

До этого "Страна" писала, что СБУ пообещала обнародовать "весомый результат" в расследовании дела об убийстве Екатерины Гандзюк.