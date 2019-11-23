Президент Украины Владимир Зеленский сказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что хочет, чтобы визовый режим с Канадой для украинцев стал проще. Об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров накануне, сообщает Офис президента.

Зеленский позвонил Трюдо, чтобы поздравить его Либеральную партию с победой на выборах, а Канаду - с формированием нового правительства.

В разговоре Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины. По мнению президента, это должно "еще больше укрепить отношения между народами двух стран".

Согласно программе правительства, в 2020 году планируется завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой. Отметим, Канада в первые месяцы 2019 года отказала в визах 23% заявителей из Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский обсудил с Трюдо встречу в Нормандском формате.

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