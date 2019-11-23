В селе Семиполки на трассе Киев-Чернигов водитель не справился с управлением и насмерть сбил двух человек. Об этом сообщает dtp.kev.ua.

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

" Тела пострадавших буквально исполосованы", - говорится в подписи.

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Уточняется, что причиной аварии стали действия пешеходов – они перебегали дорогу в неположенном месте. Сейчас детали инцидента изучает полиция.

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 11 ноября в населенном пункте Петропавловская Борщаговка в Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего последний врезался в частный двор.

Ранее сообщалось, что под Киевом в ДТП погибли двое детей и взрослый.

Также мы писали, что в Киеве ром-сутенер с пакетом марихуаны в салоне устроил ДТП с участием 9 автомобилей.