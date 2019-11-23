Новым главой Государственной архивной службы Украины стал одесский историк Анатолий Хромов, который до недавнего времени работал в Украинском институте национальной памяти.

Он обошел в конкурсе на эту должность Ивана Киселя, который много лет был на руководящих должностях государственного архива Украины.

Анатолий Хромов известен также как и поэт. "Страна" изучила его творчество и обнаружила немало откровенных стихов.

Ти претендуєш на звання

Живого скарбу нашої нації

Я сотні імен назову навмання

Для кого, ти стимул мастурбацій...

***

Так і хочеться пірнати

Наче в море - в твоє лоно

Розлетівся по кімнаті

Терпкий запах, ледь солоний

І коли я впав із криком

Ніжно пестила вустами

Ох, яка ж ти ненаситна

Навіть мертві - і ті встануть.

Были и стихи на русском языке - претендующие на остросоциальные, с налетом эротики и намеком на автобиографичность.

Я типичный мажор и мне 23

я закончил с трудом академию

но с красным дипломом, пойди посмотри

Декан постарался за "премию"

И с помощи папы, но так ведь и надо!

Я год как, начальник района

Приеду в 12 на новеньком Prado

Сверкну золотым телефоном

Пройдусь по отделам, очки как у Лепса

Прикроют следы буйной ночи

Пошлю громко матом кого-то из плебса

Они ж промолчат, знаю точно!

Вот мой подчиненный, оклад - 300 баксов

Не знаю чем кормит детей

Я лично вчера по этой же таксе

Снял пару отличных блядей

Нам, честно, посрать, что вы там клянете

И ждете чтоб с папой мы сдохли

Скорей это мы на новой Тойоте

Размажем вас всех по дороге.

Скриншот: maysterni.com

Из 6 претендентов на эту должность Хромов был на 4-м месте по знанию законодательства. Но ситуационное задание и собеседование вывели его вперед. В то время, как лидер тестирования Иван Кисель, провалил собеседование, получив низкие баллы от конкурсной комиссии.

Полную статью о том, как проходят назначения на руководящие должности в стране в Кабмине Гончарука, можно почитать тут.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил главой Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета.

Также мы рассказывали, что Кабмин не смог выбрать шефа Госагентства по управлению Чернобыльской зоной, проигравшая претендентка обвинила власти в сексизме.