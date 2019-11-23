В России считают, что поставки американского сжиженного газа в Украину из Соединенных Штатов, скорее всего, будут невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

По его словам, хотя Вашингтон заявляет о желании помочь Украине обрести энергетическую независимость, на самом деле США якобы стремятся сделать страну зависимой от себя за счет поставок газа.

"Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", - сказал он.

Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov

Напомним, американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против "Северного потока-2" могут задержать запуск газопровода.

Ранее "Страна" писала, что Кремль допустил запуск Северного потока - 2 уже в этом году.

Также мы писали о том, что газовый оператор Польши может подать в суд на Германию за поддержку "Северного потока-2".