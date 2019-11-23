В ночь на субботу, 23 ноября, в Киеве на Нивках был убит мужчина. Его тело обнаружили на тротуаре возле "Портер Паба" друзья погибшего. Об этом сообщает "Информатор".

"Компания людей отдыхала в заведении Портер Паб. Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски, и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, к мужчине подошел неизвестный и нанес удар в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. На место вызвали службу 103, но мужчина умер до прибытия скорой помощи. Ему было около 40 лет.

Нападавший сбежал во дворы. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы.

Фото: Информатор

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