Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что после смены идеологии в партии будет "два крыла". Об этом сообщает "Новое время".

"Речь не идет о том, что мы меняем сильно нашу парламентскую адженду, потому что она в большинстве связана сейчас с экономическими реформами в классическом либеральном смысле", - сказал он.

Социалистические идеи партии, утверждает Корниенко, якобы будут заключаться в защите населения.

"В условиях, когда таких граждан не мало в Украине, у нас много пенсионеров, незащищенных категорий. И точно эту помощь надо правильно распределять, работать над тем, чтобы она распределялась более справедливо", - подчеркнул он.

В то же время Корниенко уточнил, что в "Слуге народа" будет "два крыла – одно правое, одно левое".

Напомним, на съезде "Слуги народа" 10 ноября новый глава Александр Корненко заявил, что либертарианская идеология, о которой в партии заявляли ранее, будет дорабатываться, поскольку не всем нардепам близки данные идеи.

Ранее "Страна" цитировала вступительную речь Корниенко на съезде "слуг народа". Он заявил, что "партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать".