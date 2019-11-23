В международном аэропорту "Львов" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ во время разворота. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Это был рейс PS034 до Киева. ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.

"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Самолет успешно эвакуирован с летного поля. Аэропорт в ближайшее время возобновит свою работу.

Скриншот: Facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"

Это уже второй случай ЧП в аэропорту за сутки. Так, вчера, 22 ноября, в аэропорту "Одессы" из-за поломки самолета отменили все рейсы до 22:00.

Также мы сообщали, что в аэропорту Ужгорода объявили забастовку из-за долгов по зарплате, которую не видели почти полгода.