В аэропорту Львова за взлетно-посадочную полосу выкатился самолет МАУ
В международном аэропорту "Львов" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ во время разворота. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
Это был рейс PS034 до Киева. ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.
"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Самолет успешно эвакуирован с летного поля. Аэропорт в ближайшее время возобновит свою работу.
Скриншот: Facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"
Это уже второй случай ЧП в аэропорту за сутки. Так, вчера, 22 ноября, в аэропорту "Одессы" из-за поломки самолета отменили все рейсы до 22:00.
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