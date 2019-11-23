В Ровно местные жители устроили масштабную давку, чтобы первыми зайти в секонд-хенд. Кадры опубликованы на странице "Твоє Рівне" в Facebook.

На ролике видно, как толпа людей устраивает давку, чтобы первыми зайти в секонд-хенд. В это время часть людей пытается успокоить любителей скидок, но им это явно не удается.

"Все норм", - говорится в подписи.

Видео: Facebook/tvoeRV

Напомним, в Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда, расположенный недалеко от рынка "Озерка". Инцидент произошел в день нового завоза вещей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве во время открытия АТБ люди сами сорвали ленточку и устроили штурм магазина.

Также мы сообщали, что в отделе косметики одного из магазинов Днепра разбушевалась белка.