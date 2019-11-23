Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявил, что влияние России на результаты референдума в Британии о выходе из ЕС - это такой же миф, как и Бермудский треугольник. Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News.

"Простите, но все это - ерунда вроде Бермудского треугольника. Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 миллиона человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы", - заявил Джонсон.

Джонсон сообщил, что не знает ни о каких доказательствах вмешательства России в выборы и референдумы в Великобритании. Подданные Соединенного королевства проголосовали за выход из Евросоюза три с половиной года назад.

Ранее "Страна" сообщала, что Британия согласовала с ЕС новое соглашение по Брексит и рассказывали, что теперь ждет Европу и Острова.

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