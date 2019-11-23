Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв голодомора. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Так, супруги возложили памятные колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора, который расположен на Михайловской площади в Киеве. Кроме того, они почтили их минутой молчания.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, в Киеве из-за мероприятий, связанных с Днем памяти жертв голодоморов, изменят маршрут пассажирского транспорта.

Кроме того, "Страна" писала, что на Софийской площади организуют уличный ресторан "Непораховані з 1932", в котором все желающие смогут попробовать "блюда" времен Голодомора.

Также мы писали о том, что Джамала представила новый клип "Цена правды" к фильму о Голодоморе. Музыку к песне написала сама певица, а текст - в соавторстве с Викторией Платовой.