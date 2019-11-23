Сегодня, 23 ноября, в Киеве изменят маршрут пассажирского транспорта из-за мероприятий, связанных с Днем памяти жертв голодоморов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 13:00 до 15:00 движение автобусов №26,62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во II Мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского. Автобус №114 будет курсировать от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади.

В то же время с 16:00 и до конца мероприятий будет сменено движение следующего транспорта:

Троллейбус №38 будет ходить от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои);

Автобус №24 будет ходить от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Движение маршрутного такси №520 будет организовано по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Автобусный маршрут №470 будет ходить по маршруту: . Ягодная - ул. Науки - б-р Дружбы Народов - б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Напомним, на Софийской площади организуют уличный ресторан "Непораховані з 1932", в котором все желающие смогут попробовать "блюда" времен Голодомора.

Как ранее писала "Страна", в Киеве из-за масштабного прорыва трубы на улице Шота Руставели изменили маршрут транспорта.